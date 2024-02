Dubkov, recorde-se, foi quem acompanhou a mãe de Navalny, Lyudmila, à cidade ártica de Salekhard, após a morte do principal opositor de Vladimir Putin, a 16 de fevereiro.

A detenção de Vasily Dubkov foi inicialmente noticiada pelo jornal Novaya Gazeta Europe e pela agência de notícias SOTA.

As autoridades russas, contudo, ainda não confirmaram a detenção de Dubkov.

Esta não é a primeira vez que algo assim acontece. Já em outubro de 2023, outros advogados de Navalny – Vadim Kobzev, Igor Sergunin e Aleksei Lipster – foram presos sob a acusação de “extremismo”.

Por sua vez, já este mês de janeiro, Olga Mikhailova, outra advogada do líder da oposição russa, disse ter sido acusada do mesmo crime e decidiu permanecer no exílio.