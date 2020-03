No início de março, o Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra notificou os 17 herdeiros de Jorge Mário Carvalho, falecido em 2005, da "ação de processo comum" interposta pelo advogado Armando Matos de Almeida.

A nota de débito a favor do advogado totaliza 59.227,75 euros, acrescido dos juros legais, "desde a citação até efetivo e integral pagamento", disseram as fontes à agência Lusa, baseando-se no documento.

A principal ré é a "herança ilíquida e indivisa deixada por óbito de Jorge Mário Carvalho", a que Matos de Almeida, advogado em causa própria, junta a lista de herdeiros, que têm 30 dias para contestar a ação.

Não o fazendo, tal equivale à confissão dos factos, segundo a citação do tribunal.