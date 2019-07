Rui Santos esclareceu que foram feitos ensaios técnicos e uma avaliação por firmas independentes, que “comprovaram uma fragilidade do solo que sustenta o piso da pista devido à travessia transversal de uma linha de água em profundidade”.

O autarca referiu que esta linha de água, localizada a sete, oito metros de profundidade, “tem erodido o solo nessa área” e “está a comprometer a sua segurança”.

“Razão primeira e suficiente para procedermos ao seu encerramento preventivo”, afirmou.

Acrescentou que a situação se deve "ao abatimento transversal de um setor central da pista, detetado já em julho de 2018 e entretanto reparado, reparação que se revelou insuficiente face aos novos abatimentos registados de junho deste ano e até hoje, e que não são já possíveis de solucionar com uma intervenção ligeira como a desenvolvida em 2018".

O resultado do relatório foi conhecido na segunda-feira e, segundo Rui Santos, o município “agiu de imediato”.

O presidente afirmou que a resolução do problema vai obrigar a um “investimento muito avultado”, entre os “350 mil a 400 mil euros”, o que implica a abertura de um concurso público, bem como o aval do Tribunal de Contas.

“Sendo uma despesa avultada e não prevista no orçamento municipal, será necessário que o município procure, junto do Governo e das entidades estatais afetadas, uma solução financeira que permita a viabilização desta reparação no mais curto período de tempo possível”, afirmou o presidente da Câmara.

O grupo Sevenair, que detém a companhia Aerovip, responsável pela ligação aérea entre Bragança e Vila Real, informou hoje na sua página oficial que o aeródromo de Vila Real vai estar encerrado a aviões até ao dia 15 de agosto “por motivos de inoperacionalidade”.