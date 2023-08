“O inimigo israelita efetuou um ataque aéreo a partir do Mediterrâneo, a oeste de Latakia, contra o Aeroporto Internacional de Aleppo”, informou a agência de notícias oficial Sana, citando um comunicado de fontes militares.

Um funcionário do Ministério dos Transportes da Síria, Sleiman Khalil, confirmou à agência francesa AFP que a única pista que ainda estava a ser utilizada ficou danificada.

“As equipas técnicas vão iniciar hoje os trabalhos de reparação para que o aeroporto possa voltar a funcionar o mais rapidamente possível”, acrescentou Khalil, dizendo que os voos foram desviados para os aeroportos de Damasco e Latakia.

Desde o início da guerra na Síria, em 2011, Israel realizou centenas de ataques aéreos em território sírio visando sobretudo as forças apoiadas pelo Irão e pelo movimento xiita libanês Hezbollah, aliados de Damasco e inimigos declarados de Israel, bem como o exército sírio.

Israel, país vizinho da Síria, raramente comenta os ataques em solo sírio, mas afirma frequentemente que quer evitar que o Irão se instale nas imediações do seu território.

Questionado hoje pela AFP, um porta-voz militar israelita recusou-se a comentar o assunto: “Não comentamos informações de meios de comunicação estrangeiros”.

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, os ataques de hoje tiveram como alvo, além do aeroporto de Aleppo, depósitos de armas no campo de aviação militar vizinho de Nayrab.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Síria reagiu a este ataque, acusando Israel de “ameaçar a liberdade de circulação de aeronaves” e de colocar em risco “a segurança da aviação civil internacional”.

A região de Aleppo e o respetivo aeroporto têm sido alvo frequente de ataques israelitas desde o início do ano.

No início de maio, quatro soldados sírios e três combatentes estrangeiros de grupos pró-iranianos foram mortos em ataques que visaram o aeroporto de Aleppo e outros alvos.

Em março, os ataques israelitas colocaram inoperacional, por duas vezes, o aeroporto de Aleppo.

Duas semanas depois, os ataques tiveram como alvo o mesmo aeroporto e os depósitos de armas de grupos pró-iranianos nas suas imediações, matando quatro pessoas.

As milícias apoiadas pelo Irão têm uma forte presença na região de Aleppo e forneceram apoio terrestre essencial ao exército sírio durante a recaptura de áreas da cidade controladas pelos rebeldes em 2016.

A guerra na Síria, desencadeada em março de 2011 pela violenta repressão do regime do Presidente sírio, Bashar al-Assad, de manifestações pacíficas, já provocou mais de meio milhão de mortos e obrigou à deslocação de vários milhões de pessoas.

O conflito ganhou ao longo dos anos uma enorme complexidade, com o envolvimento de países estrangeiros e de grupos ‘jihadistas’, e várias frentes de combate.