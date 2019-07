“Devido a um problema de sistemas de controlo do tráfego aéreo na torre de controlo de Gatwick, os voos estão atualmente suspensos”, indicou o aeroporto na rede social Twitter, pouco antes das 18:00 locais (a mesma hora em Lisboa).

“Estamos a trabalhar com a ANS, o nosso operador de controlo do tráfego aéreo para remediar este problema o mais rapidamente possível”, acrescentou o aeroporto numa referência à Air Navigation Solutions (ANS), uma companhia privada que controla os movimentos dos aviões.

O aeroporto de Gatwick colocou uma segunda mensagem cerca de 20 minutos mais tarde, para indicar que os voos permaneciam suspensos e que continuava a trabalhar com a ANS para resolver os problemas “logo que possível”.

“Apresentamos as nossas desculpas e recomendamos aos passageiros que verifiquem as suas informações de voos com as [suas] companhias aéreas”, indica o 'tweet' do aeroporto.

A única pista do aeroporto de Gatwick, o segundo mais importante do Reino Unido, foi encerrada durante 36 horas em dezembro, após terem sido assinalados 'drones' (aparelhos aéreos não-tripulados) nas redondezas. Esta paragem afetou 140.000 passageiros e custou 15 milhões de libras (17 milhões de euros) à companhia aérea de baixo custo EasyJet, muito presente neste aeroporto.