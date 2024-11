O canal televisivo adianta que estão "por definir "os "valores de compensação a pagar à Força Aérea, uma vez que irão incluir a compra de um novo terreno para reinstalar o campo de tiro de Alcochete, bem como a alteração do uso do aeroporto militar atualmente existente no Montijo."

A SIC sabe que já existe um memorando de entendimento para a saída deste ramo das Forças armadas do Aeródromo Militar de Lisboa, o Aeródromo de Trânsito n.º 1, tecnicamente designado AT1, da Força Aérea Portuguesa

Recorde-se que a libertação do espaço do terminal militar em Figo Maduro é decisiva para o arranque das obras que o Governo quer ver iniciadas no aeroporto Humberto Delgado ainda este ano.

