Estas medidas foram identificadas ou delineadas durante uma reunião, esta semana, “do grupo de trabalho que reúne as principais entidades que operam” no aeroporto e que tem como objetivo “desenvolver medidas mitigadoras para garantir uma melhor operação desta infraestrutura durante o verão 2019”, segundo um comunicado do ministério.

Assim, de acordo com a mesma nota, “foram reforçados os meios, em particular por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)”, com mais 22 agentes já ao serviço e mais 68 a partir de 01 de junho, e também pela Groundforce e Portway (recolha de bagagens). A contratação de mais 200 pilotos pela TAP é outra das medidas indicadas.

Por outro lado, o plano inclui os benefícios do lançamento “de um sistema automático de comunicação entre as várias entidades que operam no aeroporto Humberto Delgado, bem como com o gestor europeu Eurocontrol”, segundo o comunicado.

A infraestrutura da capital contará também com “ferramentas automáticas para otimização de procedimentos operacionais de navegação aérea” e com uma frota de aeronaves reforçada e mais moderna “o que permite ter mais equipamentos de reserva”, indica a tutela.