O subdiretor de logística do Estado-Maior das Forças Armadas dos EUA, o general Hank Taylor, disse em conferência de imprensa, citada pela agência Efe, que a situação no exterior do aeroporto militar de Cabul continua "extremamente dinâmica".

As tropas dos EUA, que coordenam as operações de saída do país na sequência do regresso ao poder do regime talibã, tiveram que suspender os voos por algumas horas na sexta-feira porque os centros de acolhimento no Qatar estavam sem espaço para receber as pessoas.

Nas últimas horas, os EUA disseram que vários países tinham aceitado acolher voos militares norte-americanos com passageiros provenientes do Afeganistão para fazer escala nos seus territórios, incluindo a Dinamarca, Alemanha, Qatar, Itália e Reino Unido, entre outros.

Os EUA iniciaram a retirada das suas tropas no Afeganistão em maio, mas foram obrigados a acelerar a saída dos norte-americanos que ficaram no Afeganistão devido ao avanço dos talibãs.