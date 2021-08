A fotografia revela centenas de pessoas num C-17 da Força Aérea norte-americana numa tentativa desesperada de escapar de Cabul depois de as forças talibãs terem assumido o controlo da capital do Afeganistão no domingo.

Acredita-se que a imagem obtida pelo site Defense One revela 640 pessoas amontoadas num Globemaster C-17 III apinhado, de acordo com o The Guardian. A intenção não era transportar tantas pessoas, mas alguns afegãos em pânico saltaram para a rampa semi-aberta do aparelho.

Um oficial da tripulação revelou que os passageiros — entre eles mulheres e crianças — do voo foram resgatados em segurança de Cabul para o Qatar.

O Defense One sugere ainda que este foi apenas um dos vários voos que conseguiu descolar com centenas de pessoas a bordo, sendo que outros podem ter transportado ainda mais passageiros.

Nesta segunda-feira, milhares de pessoas tentam fugir do país e o desespero levou à invasão das pistas do aeroporto internacional da capital afegã. Sem vistos, bilhetes de avião comerciais ou mesmo passaportes. Apenas a esperança de conseguir um voo e abandonar o Afeganistão.