Após a queda de Cabul para os talibãs no domingo, milhares de pessoas tentam fugir do país. O desespero já levou à invasão das pistas do aeroporto internacional da capital afegã. Sem vistos, bilhetes de avião comerciais ou mesmo passaportes. Apenas a esperança de conseguir um voo e abandonar o Afeganistão.

Wakil Kohsar / AFP