“Hoje, por volta das 11:00 locais (07:30 em Lisboa), os terroristas detonaram um veículo carregado de explosivos perto da entrada do quartel provincial da polícia”, afirmou o Ministério do Interior em comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Em declarações à EFE, o porta-voz do departamento de saúde, Jumagul Yaqoobi, revelou que até ao momento foram retirados do local “13 cadáveres” e que estão “95 feridos” no seu hospital na província de Ghor, a oeste do Afeganistão.

Já a agência de notícias Associated Press (AP) dá conta de 12 mortos e “mais de cem feridos”, baseando-se nas declarações de Mohammad Omer Lalzad, responsável de um hospital em Ghor.

Segundo Omere Lalzad, as equipas estão a tratar dezenas de pessoas com ferimentos graves e ligeiros sendo expectável um aumento do número de mortos.

Até ao momento, ainda ninguém assumiu a autoria do atentado, que ocorreu numa altura em que se regista um aumento de ataques por parte dos Talibãs.

Enquanto decorrem as negociações de paz para pôr fim a uma guerra que se arrasta há décadas, os atentados voltam a ser destaque no Afeganistão.

Na sexta-feira, os talibãs tinham concordado em suspender os ataques no sul do Afeganistão, que já provocaram a deslocação de milhares de residentes.