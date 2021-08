O tiroteio decorreu esta manhã no aeroporto internacional de Cabul e antepôs forças de segurança ocidentais e soldados afegãos a um grupo de homens armados não identificados, adianta a agência Reuters.

A informação foi adiantada pelas forças armadas alemãs, parte do contingente militar internacional destacado no aeroporto para permitir a fuga de milhares de afegãos e cidadãos estrangeiros do Afeganistão, depois da tomada do poder pelos talibãs.

Segundo os alemães, a escaramuça resultou num soldado afegão morto e três feridos na porta norte do aeroporto — o tiroteio contou com a participação de militares alemães e norte-americanos também.