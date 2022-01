António Costa pediu uma maioria absoluta e, no momento em que escrevo este artigo, encaminha-se para a conquistar.

Perante umas eleições que as sondagens davam como muito renhidas, o eleitorado de esquerda concentrou o voto útil no PS — é pelo menos esta a leitura que Rui Rio, líder do PSD, faz dos resultados.

E Rio, que garante que não é de dramas, também já adiantou que se a maioria absoluta socialista se confirmar não vê como pode continuar a ser útil na liderança do seu partido.

À esquerda, o voto útil pesou duramente sobre o Bloco e a CDU, com a Assembleia da República a perder deputados como António Filipe (CDU), João Oliveira (CDU) ou José Manuel Pureza (BE).

Jerónimo, emocionado, deu conta desta derrota, que tira do parlamento também os Verdes.

Catarina Martins diz que o partido assume as suas derrotas e internamente serão tiradas consequências. “Nunca foi por resultados eleitorais ou na sequência de resultados eleitorais que o BE decidiu a sua direção, assim continuaremos e, claro, faremos o balanço destas eleições como sempre fizemos e tomaremos todas as decisões que os militantes do BE achem por bem tomar na sua vida normal do partido”, assegurou.

A segunda história da noite faz-se no terceiro lugar, com o Chega a confirmar-se como terceira força política no Parlamento, um lugar disputado nas sondagens com a Iniciativa Liberal, que vê também aumentar significativamente a sua representação parlamentar.