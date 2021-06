Nas eleições de 2015, às 17:00 (16:00 em Lisboa) registava-se uma mobilização de cidadãos de 50,54%.

A percentagem a meio da tarde confirma a tendência registada hoje às 12:00 (11:00 em Lisboa), com uma afluência de 12,66%, quase semelhante à do domingo passado (12,44%), de acordo com os números do Ministério do Interior.

Excluindo o referendo de 2000, que reduziu o mandato presidencial de sete para cinco anos, em que não participaram 69,81% dos eleitores, a abstenção no domingo passado foi a mais alta de toda a Quinta República, estabelecida em 1958, com 66,7% dos eleitores franceses a não ir às urnas.

A abstenção será, portanto, uma das chaves desta jornada eleitoral, assim como o resultado na região da Provença-Alpes-Côte d’Azur (PACA), onde o partido de extrema-direita de Marine Le Pen poderá conseguir o seu primeiro governo regional.

No resto dos 13 círculos metropolitanos em jogo, os socialistas estão na liderança nas suas cinco regiões e os nacionalistas na Córsega, enquanto no passado domingo os republicanos de centro-direita permaneciam na liderança em seis das atuais sete regiões.