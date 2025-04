Igreja

Diocese de Leiria-Fátima

"Em comunhão com toda a Igreja, a Diocese de Leiria-Fátima recebeu com profunda comoção a notícia do falecimento do Santo Padre, o Papa Francisco. Nesta hora marcada pela dor da separação, somos consolados pela esperança pascal que celebramos neste tempo litúrgico: a certeza de que a morte não tem a última palavra, mas é passagem para a vida plena em Deus", lê-se em comunicado enviado às redações.

"O Papa Francisco foi, ao longo do seu pontificado, verdadeiro sinal do amor de Cristo, vivendo o seu ministério como servo humilde e próximo, sempre atento aos que sofrem, aos mais pobres e esquecidos, e guiando a Igreja com sabedoria, firmeza e ternura. No seu modo simples e profundamente evangélico de ser, foi para todos uma presença do Bom Pastor — um verdadeiro alter Christus, outro Cristo — entre nós", é ainda frisado.

Segundo D. José Ornelas, que assina a nota, "o Papa Francisco foi também homem de abrir caminhos dentro da Igreja e de iniciar processos. Não procurou respostas fáceis nem soluções imediatas, mas lançou a Igreja num dinamismo de escuta, discernimento e conversão".

"O caminho sinodal que promoveu é expressão clara desta visão: não se trata, como ele próprio afirmou, de um discurso sobre a Igreja, mas de um caminho da Igreja e em Igreja, que faz parte da sua missão. A celebração do Jubileu, centrada no tema da Esperança, ganha por isso um significado especial neste momento: o Papa ajudou-nos a reencontrar a esperança que nasce do Evangelho vivido e partilhado", lembrou.

"A Diocese de Leiria-Fátima guarda com particular afecto a relação que o Papa Francisco manteve com o santuário de Fátima. Visitou a Cova da Iria por ocasião do centenário das aparições, confiando ali o seu ministério à Virgem Maria e reconhecendo, na mensagem de Fátima, um apelo sempre actual à conversão, à oração e à paz. Foi também sob o seu pontificado que foram canonizados os santos Francisco e Jacinta Marto, modelo de entrega e santidade para toda a Igreja", diz o bispo.

Santuário de Fátima

O Santuário de Fátima, onde o Papa, que hoje morreu, esteve por duas vezes, uma das quais para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta, destacou a devoção de Francisco à Virgem e as marcas profundas que deixou na Cova da Iria.

“Fátima chora o falecimento do Santo Padre. Francisco sempre foi um devoto expresso de Nossa Senhora e, na Cova da Iria, deixou marcas profundas”, referiu o santuário numa nota publicada no seu sítio na Internet, através da qual também se salienta que “estabeleceu com a Cova da Iria uma ligação muito estreita”.

Patriarcado de Lisboa

"É com dor que recebemos a notícia da morte do nosso querido Papa Francisco. O seu magistério e os seus gestos permanecem na nossa memória e elevamos a Deus um hino de gratidão por estes anos em que a Igreja foi pastoreada pelo seu esmero e dedicação incansáveis, como todos pudemos testemunhar", diz D. Rui Valério, Patriarca de Lisboa, numa nota hoje publicada.

"Enquanto Patriarca de Lisboa, não posso deixar de recordar os dias que esteve connosco na Jornada Mundial da Juventude. Ainda está gravado na memória o seu abraço caloroso, os gestos incansáveis, a alegria contagiante", pode ler-se.

"Por tudo o que vivemos com o Papa Francisco e por tudo o que o seu pontificado foi para a Igreja, convoco todos os diocesanos do Patriarcado de Lisboa para uma Missa em sufrágio na Sé de Lisboa hoje, dia 21 de abril, segunda-feira, às 21 horas. Peço também a todos os sacerdotes que, ao longo do dia, sejam tocados os sinos das igrejas, assinalando a morte do Papa Francisco. É necessário, também, que ao longo dos próximos dias sejam celebradas Missas em sufrágio pelo Papa Francisco", pede o Patriarca.

Jesuítas em Portugal

Diocese do Funchal

A diocese do Funchal, na ilha da Madeira, reagiu com “profunda tristeza” à notícia da morte do Papa Francisco.

“É com profunda tristeza e ainda chocados pela notícia que recebemos, esta manhã, do falecimento do nosso querido Papa Francisco. Nesta hora queremos agradecer a Deus o dom da sua vida e do seu pontificado”, lê-se na mensagem da diocese tutelada pelo bispo Nuno Brás, que é ilustrada com uma foto deste prelado com o pontífice, na Praça de São Pedro, em Roma.

Na publicação, a diocese do Funchal informa que Nuno Brás irá celebrar missa em sufrágio pelo Papa Francisco na próxima quarta-feira, dia 23 de abril, às 11h00, na Catedral do Funchal.

Diocese de Setúbal

O bispo de Setúbal, o cardeal Américo Aguiar, disse hoje “sentir uma profunda tristeza” pela morte do Papa Francisco, comparando essa tristeza à “de um filho que perde a presença, mesmo que distante, do seu pai”.

Reagindo à morte do Papa Francisco, ocorrida hoje, aos 88 anos, no Vaticano, o mais jovem cardeal português, que participará no conclave para a eleição do novo pontífice, numa mensagem enviada à agência Lusa, mostrou-se, no entanto, certo de que “a eternidade é o (…) destino, o fim da (…) estrada, o encontro face a face com Jesus Ressuscitado”.

“Reconhecendo esta Verdade, pela qual entreguei a minha vida, não consigo deixar de sentir uma profunda tristeza pela partida do nosso amado Papa Francisco. A palavra morte é pequena para este momento. Prefiro falar de uma partida, de um filho que corre para os braços do Pai, de um irmão que se encontra em Cristo com todos os seus irmãos que já conhecem a eternidade”, escreveu Américo Aguiar na mensagem.

O cardeal, que nos últimos anos teve múltiplos encontros com Francisco, no âmbito da organização da Jornada Mundial da Juventude que decorreu em Lisboa em 2023, recorda esses momentos: “Durante a preparação da JMJLisboa2023, foi o meu maior confidente, o amigo que me animou, que me deu forças e me revelou uma confiança que ainda hoje me comove”.

“A Francisco, o homem em quem o mundo confia, o homem que o mundo respeita, o homem que o mundo lê, procurando em cada uma das suas palavras uma luz que nos ilumine, peço (…) que nos ajude a construir este presente, tão atribulado, tão incerto”, acrescenta Américo Aguiar.

Diocese do Porto

O bispo do Porto, Manuel Linda, recordou o Papa Francisco, que morreu hoje aos 88 anos, como um “zeloso servidor da Igreja universal” e um “muito apreciado líder mundial na paz e na fraternidade”.

Numa nota publicada na página oficial de Internet da Diocese do Porto, o bispo assumiu estar em luto pela morte do Papa.

E acrescentou: “A notícia acaba de cair abruptamente e todos nós a sofremos”.

Manuel Linda salientou que Deus chamou à sua presença “este zeloso servidor da Igreja universal na Sé de Pedro e muito apreciado líder mundial na paz e na fraternidade”.

“Comungamos a certeza da fé na ressurreição final e na vida eterna, mas sentimos a dor da sua separação”, referiu.

O bispo do Porto salientou que quando houver mais notícias, a diocese promoverá a celebração eucarística de sufrágio por alturas do seu funeral convidando, desde já, todos os sacerdotes, diáconos e fiéis leigos.

“Lembro às paróquias e demais instituições diocesanas que podem usar os costumados sinais exteriores de luto, mormente os toques de sinos”, vincou.

Política nacional

Luís Montenegro

"Francisco foi um Papa extraordinário, que deixa um singular legado de humanismo, empatia, compaixão e proximidade às pessoas", escreveu o primeiro-ministro na rede social X.

"As suas visitas a Portugal, no Centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima e na Jornada Mundial da Juventude, marcaram o nosso país e geraram uma ligação muito forte do povo português com Sua Santidade", pode ler-se.

"Apresento as mais sentidas condolências do Governo de Portugal à Santa Sé e a todos os Católicos do mundo, entre os quais tantos milhões de portugueses. A melhor forma de honrar o seu tributo será seguirmos no dia-a-dia, nas nossas diferentes atividades, os seus ensinamentos e o seu exemplo", disse ainda Montenegro.

Marcelo Rebelo de Sousa

"O Presidente da República falará hoje ao país, sobre a morte do Papa Francisco, pelas 20h00", lê-se numa nota publicada no site oficial da Presidência da República na Internet.

José Pedro Aguiar-Branco

O presidente da Assembleia da República manifestou hoje profunda tristeza pela morte do Papa Francisco, considerando que o seu pontificado foi para a Igreja e para o mundo um sinal de fraternidade, paz e misericórdia.

“O seu pontificado foi para a Igreja e para o mundo um sinal de fraternidade, paz e misericórdia. A melhor homenagem que podemos prestar é garantir que as suas palavras continuam a ser um exemplo”, acrescentou o presidente da Assembleia da República.

Pedro Nuno Santos

O secretário-geral do PS enalteceu hoje a “voz corajosa” do Papa Francisco em defesa da justiça, dignidade humana e paz, considerando que foi um papa dos pobres e dos excluídos, cujo legado “ficará para sempre inscrito na história”.

“Foi com profunda consternação que recebi a notícia da morte de Sua Santidade o Papa Francisco. Ao longo do seu pontificado, o Papa Francisco foi uma voz corajosa em defesa da justiça social, da dignidade humana e da paz”, afirmou Pedro Nuno Santos através das redes sociais.

Para o secretário-geral do PS, a liderança espiritual do Papa Francisco “transcendeu fronteiras religiosas e políticas, tornando-se uma referência ética e moral para milhões em todo o mundo”.

“Foi um Papa dos pobres, dos excluídos, dos que não têm voz. Um defensor incansável do ambiente, da solidariedade entre os povos e da necessidade de uma economia mais justa. O seu legado ficará para sempre inscrito na história do nosso tempo”, enalteceu.

Em nome do PS e seu nome pessoal, Pedro Nuno Santos expressou à Igreja Católica, à comunidade católica portuguesa e ao Vaticano o “mais sentido pesar”.

“Que a sua memória continue a inspirar todos aqueles que acreditam num mundo mais humano, mais justo e mais fraterno”, apelou.

Alexandra Leitão

"O Papa Francisco tem sido uma voz de coragem, empatia e inclusão num tempo em que o mundo parece ceder à intolerância e ao ódio. A sua luta por uma sociedade mais justa e solidária para todos fez dele um farol de esperança para milhões, católicos e não só", disse Alexandra Leitão, do PS.

"A sua ausência será sentida profundamente, sobretudo num momento em que emergem forças que se alimentam do individualismo e da desumanização para impor a divisão e o desprezo pelo outro. Francisco fará uma imensa falta ao mundo".

André Ventura

"Hoje é um dia de tristeza e sofrimento para os cristãos do mundo inteiro. O Papa Francisco deixa uma marca inspiradora de proximidade e simplicidade que a todos tocou profundamente. Que a sua vida intensa seja um exemplo para todos os que querem servir a causa pública!", escreveu o líder do Chega no X.

Catarina Martins

União Europeia

António Costa

"Associo-me com tristeza aos milhões de pessoas que choram a morte de Sua Santidade o Papa Francisco", escreveu nas redes sociais o presidente do Conselho Europeu.

"Profundamente compassivo, preocupou-se com os grandes desafios globais do nosso tempo, das migrações às alterações climáticas, da desigualdade à paz, mas também com as lutas quotidianas das pessoas comuns", lembrou.

"Na sua última mensagem para o Dia Mundial da Paz, Francisco propôs três ações concretas: a anulação da dívida externa, a abolição da pena de morte e a criação de um fundo mundial para a eliminação definitiva da fome. Que as suas ideias continuem a guiar-nos para um futuro de esperança. Que descanse em paz", remata António Costa.

Ursula von der Leyen

"Hoje, o mundo chora a morte do Papa Francisco.Inspirou milhões de pessoas, muito para além da Igreja Católica, com a sua humildade e amor tão puro pelos menos afortunados", escreveu no X a presidente do Comissão Europeia.

"Os meus pensamentos estão com todos os que sentem esta profunda perda. Que encontrem consolo na ideia de que o legado do Papa Francisco continuará a guiar-nos a todos para um mundo mais justo, pacífico e compassivo", pode ler-se.

Política internacional

JD Vance

"Acabei de saber do falecimento do Papa Francisco. O meu coração está com os milhões de cristãos de todo o mundo que o amavam", disse o vice-presidente dos EUA na rede social X.

"Fiquei feliz por o ter visto ontem, embora ele estivesse obviamente muito doente. Mas lembrar-me-ei sempre dele pela homilia que fez nos primeiros tempos da COVID. Era realmente muito bonita. Que Deus tenha a sua alma em descanso", acrescentou.

José Ramos-Horta

O presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, afirmou hoje que não foram apenas os católicos que perderam com a morte do Papa Francisco, mas todas as religiões e a humanidade.

“Todas as religiões, toda a humanidade, perdeu alguém de grande importância”, disse o presidente timorense, numa mensagem de vídeo em tétum, a partir de Sofia, Bulgária, onde se encontra em visita oficial.

Na mensagem, o também prémio Nobel da Paz, considera que o “Papa Francisco foi um dos papas com maior impacto na história do mundo”, que “abraçou os pobres, os frágeis”.

“Um Papa que não hesitou em falar contra os poderes mundiais que promovem a guerra em vez da paz”, disse Ramos-Horta, lembrando que Francisco denunciou também os poderes que ignoram os pobres e exploram os mais fracos.

O chefe de Estado timorense recordou também as palavras do Papa Francisco, quando terminou a visita a Díli, em setembro de 2024.

“Segurou na minha mão e disse para cuidarmos bem deste povo querido”, lembrou.

Zelensky

"Milhões de pessoas em todo o mundo estão de luto com a trágica notícia da morte do Papa Francisco. A sua vida foi dedicada a Deus, às pessoas e à Igreja", escreveu o presidente ucraniano na rede social X.

"Sabia como dar esperança, aliviar o sofrimento através da oração e promover a unidade. Rezou pela paz na Ucrânia e pelos ucranianos. Estamos de luto juntamente com os católicos e todos os cristãos que esperavam o apoio espiritual do Papa Francisco. Memória eterna!", disse ainda.

Keir Starmer

"É com profunda tristeza que tomo conhecimento da morte de Sua Santidade o Papa Francisco. Os seus esforços incansáveis para promover um mundo mais justo para todos deixarão um legado duradouro. Em nome do povo do Reino Unido, apresento as minhas mais sinceras condolências a toda a Igreja Católica", escreveu o primeiro-ministro britânico.

Cultura

Antonio Banderas

"Morre o Papa Francisco, um homem que, à frente da Igreja Católica, mostrou bondade, amor e misericórdia para com os mais necessitados", escreveu o ator Antonio Banderas na rede social X.

Futebol

Federação Portuguesa de Futebol

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lamentou a morte, hoje, do Papa Francisco, aos 88 anos, ambicionando que “o seu legado de fraternidade seja seguido e honrado”.

Numa mensagem divulgada no seu sítio oficial na Internet e assinada pelo presidente da FPF, Pedro Proença, o organismo que rege o futebol em Portugal sublinhou que “o seu percurso e exemplo jamais serão esquecidos”.

“Em meu nome e da FPF, associo-me ao lamento e consternação pelo falecimento do Papa Francisco. Um Homem de causas que, com a sua simplicidade e humildade, teve a capacidade de tocar o Mundo, acima de qualquer credo religioso. Que o seu legado de fraternidade seja seguido e honrado, assim como o seu ideal de uma Igreja para todos”, escreveu o antigo árbitro.

Liga Portugal

"A Liga Portugal manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, ocorrido esta segunda-feira, aos 88 anos de idade", pode ler-se em comunicado.

"Ao longo do seu pontificado, o Papa Francisco afirmou-se como uma voz serena e firme na defesa da paz, da inclusão e da dignidade humana. A sua liderança espiritual destacou-se pela promoção constante do diálogo entre culturas, religiões e nações, deixando um legado de humildade, coragem e esperança", é frisado.

"A sua ligação a Portugal permanece viva na memória coletiva, em especial pela mensagem de unidade deixada durante as Jornadas Mundiais da Juventude, em Lisboa, no verão de 2023 — evento ao qual a Liga Portugal se associou, com enorme orgulho, através da Fundação do Futebol", recorda ainda este organismo.

A Liga Portugal destaca também que Francisco era "apaixonado pelo Desporto, e pelo Futebol em particular, acompanhava-o com entusiasmo, reconhecendo na sua essência valores que o próprio sempre promoveu: respeito, fraternidade e superação".

Real Madrid

"O Real Madrid deseja expressar as suas condolências a toda a comunidade católica pela perda de uma figura histórica e universal", lê-se num comunicado do clube espanhol.

"Durante o seu pontificado, marcado pela dimensão do seu grande legado, o Papa Francisco representou um enorme espírito de solidariedade e apoio às pessoas mais desfavorecidas e vulneráveis", é ainda referido.

Outras entidades

Grupo VITA

"O Grupo VITA expressa a sua profunda tristeza pela perda do Papa Francisco, e também a enorme gratidão pelo caminho de acolhimento, coragem e transformação que traçou na Igreja Católica", lê-se no comunicado enviado pelo grupo que acompanha as vítimas de abuso por parte de elementos da Igreja em Portugal.

"O Papa Francisco desde sempre revelou uma especial atenção aos mais frágeis e necessitados, incentivando a abordagem de temas tão difíceis e ocultos, como a violência sexual contra crianças e adultos vulneráveis", é recordado.

Grande Oriente Lusitano

O grão-mestre do Grande Oriente Lusitano (GOL), Fernando Cabecinha, apresentou hoje as suas condolências aos dignitários da Igreja Católica pelo falecimento do Papa Francisco, considerando que foi um homem de exceção e adepto fervoroso da fraternidade.

“Na qualidade de grão-mestre do Grande Oriente Lusitano apresento as minhas condolências aos dignitários da Igreja Católica e aos Cristãos pelo falecimento do Papa Francisco. Era um homem de exceção, defensor da dignidade do ser humano e um adepto fervoroso da fraternidade entre os homens”, escreveu Fernando Cabecinha, numa nota que enviou à agência Lusa.