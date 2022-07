Metanol químico tóxico foi identificado como sendo a possível causa da morte de 21 adolescentes numa discoteca na cidade sul-africana de East London, no mês passado, noticia a Associated Press.

Segundo a agência, foi encontrado metanol no sangue de todos os corpos encontrados, sendo que a investigação prossegue agora para perceber se as quantidades deste químico, uma forma tóxica de álcool habitualmente utilizada pelas indústrias como solvente, pesticida ou fonte de combustível, eram suficientes para causar a morte de uma pessoa e como estes o terão ingerido.

“O metanol foi detetado em todos os 21 indivíduos que estavam lá, no entanto, ainda há uma análise progressiva dos níveis quantitativos de metanol e se poderia ter sido a causa final da morte”, disse Litha Matiwane, vice-diretora do serviço clínico da província de Eastern Cape em conferência de imprensa esta terça-feira.

As vítimas tinham entre 18 e 20 anos de idade e, de acordo com imagens publicadas em redes sociais, os corpos têm permanecido deitados no chão da discoteca, sendo que nenhum deles tem ferimentos aparentes.

Já o envenenamento por álcool e a inalação de monóxido de carbono foram descartados como possíveis causas de morte, embora vestígios de ambos tenham sido detetados nos corpos de todas as vítimas.