"O Príncipe Karim Al-Husseini, que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa teve a honra de conhecer bem, foi um bom amigo de Portugal. Marcou a sua vida por um trabalho incansável em prol da elevação da dignidade humana e da proteção dos mais desfavorecidos", lê-se no comunicado no site da presidência da República.

Também se "assumiu-se também como figura notável de uma fé aberta ao mundo, sob o signo da tolerância no profundo respeito pelo outro, sendo igualmente notável o seu trabalho de apoio à cultura, às artes e à educação".

Marcelo também destacou a "criação da sede do Imamat Ismaili em Portugal em 2015" que fez com que "a relação já estreita com a comunidade ismaelita aprofunda-se, em benefício da sociedade portuguesa e de uma cada vez mais bem-sucedida integração daquela comunidade em Portugal".

"Inesquecível foi o Jubileu de Diamante, em 2018, que trouxe a Lisboa cerca de 50 mil fiéis, no qual interveio o Presidente da República Portuguesa", destacou Marcelo, que refere que a "Rede Aga Khan para o Desenvolvimento promove um trabalho extraordinário e multifacetado, dando desde há décadas um contributo fundamental para o desenvolvimento humano a nível global, trazendo melhorias tangíveis às condições sociais de milhares e milhares de pessoas em diversos continentes".

"O Presidente da República apresenta as suas sentidas e muito amigas condolências aos muçulmanos ismailis e a todos os que se sentem inspirados pela figura do Príncipe Aga Khan", finaliza.