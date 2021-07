"Deve aguardar um SMS do número 2424 a confirmar o horário da sua vacinação. Deverá receber o SMS nos próximos 3 dias, mas poderá demorar mais tempo. Não se preocupe, aguarde".

Se pertence a uma das faixas etárias que já podem agendar a vacinação contra a covid-19 — ou seja, se tem 30 ou mais anos —, e já o fez, esta indicação não deverá ser desconhecida: surge online, no final do processo. Depois disto, apenas terá de aguardar uma mensagem no seu telemóvel, de forma a saber exactamente quando se deve dirigir ao centro de vacinação escolhido. Todavia, têm sido várias as pessoas com queixas relativamente ao tempo de espera, que poderá ultrapassar o tempo indicado.

Ao SAPO24, o Comandante José Sousa Luís, do grupo de apoio ao coordenador da task-force de vacinação, explicou o sucedido. "Quando as pessoas se propõem ao autoagendamento, à partida recebem um SMS nas 72 horas seguintes. Mas há alguns casos em que não estão a receber neste período, está a demorar um pouco mais. O facto de haver muitos pedidos para dar encaminhamento poderá fazer com que demore mais alguns dias".

Contudo, reitera, não há motivos para preocupações: "não existe ninguém que deixe de ser vacinado", garantiu o Comandante, apresentando um caso hipotético como exemplo de que pode haver confiança em todo o processo de vacinação.

"Vamos supor que existe um problema aqui com o agendamento e que não consegue resolver a sua situação. No limite — esperemos não chegar aí —, nem que haja o regime de 'casa aberta' e a pessoa vai aí para ser vacinada. Neste momento está para os 50 anos, mas havemos de baixar a idade gradualmente", frisou.

"Não há ninguém que não seja vacinado, se assim quiser. Mas de facto há pessoas que não estão a receber os SMS em 72 horas, mas são casos pontuais. Não é uma percentagem significativa, há um ou outro caso que não está a receber", apontou.