Em declarações à agência Lusa, o presidente da direção, Craveiro Amaral, explicou que, com este veto, cerca de 1.100 técnicos deixam de ter profissão, sublinhando tratar-se de pessoas com cerca de 40/50 anos, e a mais velha com 84.

Craveiro Amaral recordou que até 2009 os técnicos tinham o nome profissional de construtor civil, com valências de projeto, valências da direção de fiscalização e responsabilidade do alvará: “depois, com uma nova regulamentação, podíamos fazer projetos até 800 metros quadrados e fazer direção e fiscalização de obra e responsabilidade de alvarás ate quarta classe”.

A partir de 2015, segundo contou Craveiro Amaral, a profissão foi “sucessivamente colocada de parte e perdendo direitos que tinham sido dados pelo Estado”, através dos cursos tirados nas antigas escolas industriais, e depois em escolas profissionais.

“Houve uma falha por parte do Estado e do legislador. Agora, os grupos parlamentares e a Assembleia da República vieram tentar corrigir. O legislador tinha entendido dar a reposição para a direção, fiscalização e responsabilidade do alvará até à quarta classe”, disse Craveiro Amaral, sublinhando que se tratava de uma “reposição daquilo que já tinham perdido”.