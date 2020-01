As barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Vila do Conde, Esposende, Póvoa de Varzim e Ericeira estão fechadas a toda a navegação.

De acordo com a AMN, as barras marítimas de Viana do Castelo, Aveiro, Figueira da Foz, S. Martinho do Porto, no continente, e as de Santa Cruz das Flores e Lages das Flores, nos Açores, estão condicionadas.

Por causa da agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa sob aviso amarelo até às 18:00 de hoje.

O aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje na costa ocidental ondas de noroeste com 4 a 5 metros, sendo 3 a 4 metros a sul do Cabo Raso, diminuindo para 3 a 3,5 metros a partir do final da tarde.

Está igualmente prevista uma descida da temperatura, sobretudo a mínima, com acentuado arrefecimento noturno.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 0º (Bragança e Guarda) e os 9º (Lisboa e Sagres) e as máximas entre os 6º (Guarda) e os 16º (Faro).