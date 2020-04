O administrador Pedro Muagura afirmou que nas últimas semanas têm sido vistos no PNG grupos de dois a três caçadores furtivos armados com metralhadoras AK-47, quando antes da preocupação com o novo coronavírus o normal era encontrar um caçador furtivo armado.

“Agora, os caçadores furtivos não andam sozinhos, notámos que estão mais mobilizados e ousados”, frisou Pedro Muagura.

Uma outra prova de que as incursões dos caçadores furtivos estão mais atrevidas é o facto de ter sido encontrado um leão com as patas cortadas por uma armadilha, na quarta-feira passada, algo que não acontecia há mais de dois anos.

“Felizmente, o leão sobreviveu, mas é um episódio que nos deixou preocupados, porque não se via tal coisa há mais de dois anos”, declarou o administrador do PNG.

Por outro lado, a frequência de confrontos entre os fiscais do parque e os caçadores furtivos aumentou, acrescentou.

“Os caçadores furtivos acreditavam que os fiscais do parque iriam abandonar a atividade, devido ao coronavírus. É normal ouvi-los dizer aos fiscais, quando são perseguidos: ‘vocês não têm medo do coronavírus?'”, contou Pedro Muagura.