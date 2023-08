Hoje, no mundo inteiro, a praia de Fuwayrit, no Qatar, é a que ganha em temperatura mais alta com 32 graus. Em Portugal, para desgosto dos que gostam de águas quentes, não há nenhum sítio de banhos que se lhe compare, e o melhor para mergulhos quentes é mesmo o sotavento algarvio, onde em Altura, Monte Gordo e Vila Real de Santo António há temperaturas aproximadas de 21 graus.

Seguindo a costa deste ponto até Almancil, passando por Tavira, Luz de Tavira, Olhão e Faro a temperatura da água é de 20 graus. No resto do Algarve os veraneantes podem contar com uns 19 graus, à exeção de Sagres, Vila do Bispo e Aljezur onde as temperaturas chegam apenas aos 17 graus.

O Atlântico, na costa alentejana, sobe a temperatura, mas pouco, para os 18 graus assim como em Setúbal, Sesimbra, Costa da Caparica, Cascais, Estoril, praias de Oeiras, de Sintra e Ericeira.

Seguindo à beira-mar pela costa portuguesa, no Oeste a temperatura sobe um grau, com mergulhos a 19 graus na Lourinhã e Peniche. Descendo apenas na Foz do Arelho, São Martinho do Porto, Nazará e Marinha Grande para 17 graus. A temperatura mantém-se assim até à Figueira da Foz, descendo mais um grau na praia de Mira, Gafanha da Encarnação, Gafanha da Nazaré e Aveiro.

Os 16 graus continuam pelas praias do norte, em Ovar, Esmoriz, Espinho e Arcozelo. Mas no Canidelo voltam a aquecer, ainda que pouco, para os 17 graus mantendo-se essa temperatura nas praias do Porto e Vila Nova de Gaia.

A partir de Leça da Palmeira começam os prémios de praias com o mar mais frio, com 15º aí e em Lavra. Em Vila do Conde as temperaturas voltam a subir para os 17 graus mantendo-se nesses valores na Póvoa de Varzim. Contudo, mais acima, Esposende, Viana do Castelo, Vila Praia de Âncora e Caminha também entram para o grupo dos 15 graus.