“O SNCGP refuta e repudia as declarações desta quarta-feira à comunicação social do secretário-geral da Associação Portuguesa de Apoio aos Reclusos em que o mesmo difama gravemente os quase quatro mil guardas prisionais em exercício de funções, estando já a preparar uma queixa-crime contra Vítor Ilharco”, pode ler-se no comunicado enviado hoje às redações.