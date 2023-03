A concentração vai começar, pelas 10:00, no Rossio de São Brás, seguindo depois para a Rua Rotary Internacional, onde são esperadas intervenções do presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, e do secretário-geral, Luís Mira, de acordo com o programa da organização.

Em janeiro, o setor iniciou um conjunto de protestos contra o que considera ser o desmantelamento do Ministério da Agricultura, na sequência da retirada de competências às Direções Regionais da Agricultura, e o “desnorte governativo” no setor agrícola e florestal.

Os dirigentes da CAP, e outros agentes do setor, têm afirmado publicamente estar contra a ministra da Agricultura e da Alimentação, defendendo que Maria do Céu Antunes não tem condições para tutelar esta pasta.