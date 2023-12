A previsão é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que em comunicado enviado às redações prevê períodos de céu muito nublado, em especial a partir da tarde, nas regiões Norte e Centro. Além disso, pode esperar-se "aguaceiros, tornando-se pouco frequentes e, em geral fracos a partir do início da manhã, passando a períodos de chuva na região Norte a partir do fim da tarde".

Existe ainda uma possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal e uma pequena descida da temperatura máxima, que vai atingir os 16.º C na cidade do Porto e mínima de 11.º C. Em Coimbra, a temperatura é um pouco mais baixa e vai registar os 15.º C de máxima e os 10.º C de mínima.

Na Invicta o IPMA prevê ainda "períodos de céu muito nublado, tornando-se muito nublado a partir da tarde", a que se juntam "aguaceiros, tornando-se fracos e pouco frequentes a partir do início da manhã, passando a períodos de chuva a partir do fim da tarde".

No Sul, o céu mantém a mesma tendência, com períodos de céu muito nublado e aguaceiros dispersos até ao início da manhã, diminuindo gradualmente de frequência.

Existe ainda a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal e uma pequena descida da temperatura máxima, que em Faro vai estar nos 19.º C de máxima e 12.º C de mínima.

A grande Lisboa, acompanha a tendência do resto do país, registando-se períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos até ao início da manhã. A temperatura registada estará entre os 17.º C de máxima e o os 11.º C de mínima.