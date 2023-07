A Agência Portuguesa do Ambiente concedeu também à Herdade Pimenta a licença de utilização desta água, refere a nota divulgada.

A Herdade Pimenta é uma empresa familiar, situada no Alentejo, entre Évora e Redondo, que explora mais de 300 hectares de vinha e produz cerca de seis milhões de garrafas por ano, exportando 70% para mais de 30 países em todo o mundo. Também produz azeite.

“Em 2017, a AdVT iniciou um projeto-piloto, em conjunto com a Herdade Pimenta S.A., com o objetivo de reutilizar a água da ETAR São Miguel de Machede na rega das suas vinhas e oliveiras e fazer face à escassez de água nessa região em seca”, refere a nota.

A licença de produção de água ara reutilização para a ETAR São Miguel de Machede para rega agrícola foi emitida em 01 de junho, com os pareceres favoráveis da Administração Regional de Saúde do Alentejo e da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo.

Esta licença contempla o caudal tratado na ETAR e pressupõe um conjunto de condições, como um Plano de Monitorização e uma Avaliação de Risco.

“Este projeto-piloto […] conseguiu juntar duas áreas distintas (vinicultura e utilização de águas residuais tratadas) numa solução conjunta de economia circular, que pode vir a ser implementada, futuramente, em outros locais, nomeadamente em outras zonas do Alentejo ou área de atuação da AdVT”, segundo a empresa.

A AdVT é responsável pela gestão de cerca de 40% das ETAR do Grupo Águas de Portugal.