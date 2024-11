“Essa questão não se coloca porque sou presidente da Assembleia da República e já manifestei a disponibilidade para ajudar o meu partido a encontrar o melhor candidato para o Porto”, afirmou o presidente do parlamento e ex-ministro à margem da conferência "O Porto da Liberdade".

Questionado sobre a ideia de que é a personalidade mais bem posicionada para liderar a lista do PSD nas eleições à autarquia portuense, agendadas para o próximo ano, Aguiar-Branco reforçou que a questão “não se coloca”.

“Sou presidente da Assembleia da República e estou disponível a ajudar o meu partido a encontrar o melhor candidato”, assegurou.

No início do mês, em entrevista ao Observador, Aguiar-Branco sublinhou que ser presidente da Câmara do Porto, após deixar o segundo cargo da hierarquia do Estado, não seria “passar de cavalo para burro”.

José Pedro Aguiar-Branco regressou à Assembleia da República, cinco anos depois de o ter deixado, como presidente, mas com mandato de apenas dois anos e meio em virtude de um acordo entre o PSD e o PS, que têm o mesmo elegeram o mesmo número de deputados.

O ex-ministro da Justiça foi eleito em outubro de 2005 presidente da Assembleia Municipal do Porto pela coligação "Pelo Porto, uma vez mais" (PSD/CDS), liderada por Rui Rio.

José Pedro Correia de Aguiar-Branco nasceu em 1957, foi deputado entre 2005 e 2019, tendo ocupado o cargo de ministro da Defesa no Governo liderado por Passos Coelho entre 2011 e 2015 e de ministro da Justiça no curto Governo PSD/CDS-PP encabeçado por Pedro Santana Lopes (2003-2004).

Nas legislativas de 10 de março, foi eleito deputado pela coligação AD (que junta PSD, CDS-PP e PPM) como cabeça de lista por Viana do Castelo.

Além de ministro em dois Governos liderados pelo PSD, foi presidente do grupo parlamentar social-democrata na XI Legislatura e vice-presidente do partido de abril de 2008 a março de 2010, durante a liderança de Manuela Ferreira Leite.