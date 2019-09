Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, a AHRESP diz "não concordar com medidas tomadas de forma precipitada e que têm como base um desconhecido racional científico" e diz estar disponível para "em colaboração com o Governo" participar na educação dos consumidores.

"O consumo de carne de bovino, ou de qualquer outra proteína animal - cuja produção deve ser controlada, segura e sustentável - deve ser sempre moderada e seguir as regras do equilíbrio nutricional. O que importa é a quantidade, a forma e a frequência com que se come", lê-se na nota da AHRESP.

A associação acrescenta que "as preocupações de promoção de hábitos alimentares equilibrados fazem já parte do trabalho desenvolvido no setor", garantindo que "disponibiliza menus diversificados e aplica boas práticas alimentares nos seus estabelecimentos".

"As nossas empresas estão, aliás, disponíveis para, em colaboração com o Governo, serem um veículo privilegiado de informação para os consumidores, colaborando na preparação e divulgação de conteúdos informativos para a educação do consumidor", conclui a nota.