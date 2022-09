Após uma reunião da AIEA, com a presença de 35 representantes de outras tantas nações, foi aprovada uma resolução que exige agora que Moscovo "cesse imediatamente todas as ações contra a central nuclear e qualquer outra instalação nuclear na Ucrânia".

Esta resolução foi aprovada com 26 votos a favor, dois contra e sete abstenções. As nações da Rússia e da China foram as únicas que votaram contra.