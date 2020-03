“Pouco a pouco estamos a reerguer” a escola, conclui.

Não muito longe dali, na Escola Primária Completa Mulheres Macombe, há salas de aula ainda sem telhado, cobertas com lonas de ajuda humanitária.

É início de tarde e depois de cantarem o hino nacional em formação, no pátio, os alunos vão entrando e ocupando os lugares.

Ao lado, as Nações Unidas mostram trabalho em curso num bloco onde nasce um plano piloto de recuperação de escolas de forma resiliente – um modelo para o Governo poder aplicar a todos os estabelecimentos, assim tenha recursos para tal.

Além das escolas, o ciclone Idai danificou outras estruturas públicas, como 55 unidades sanitárias no centro do país.

Segundo dados da administração provincial, há 10% de salas de aula reabilitadas e 9% das unidades sanitárias têm garantia de financiamento para recuperação, em obras de recuperação dependentes de verbas e projetos por desbloquear.

Os doadores internacionais que prometeram 1,1 mil milhões de euros em 2019 para a fase de reconstrução (pós-ajuda humanitária) fazem depender a entrega de verbas da apresentação de projetos.

No início de fevereiro deste ano, asseguraram ao Governo moçambicano o desembolso de 173,3 milhões de euros face aos projetos apresentados.

Por seu lado, as autoridades moçambicanas prometem acelerar processos, mas também pedem simplificação de procedimentos.

Em resumo, a reconstrução de casas e edifício públicos mais resistentes após o ciclone Idai vai levar tempo, disse à Lusa a coordenadora residente das Nações Unidas no país, um ano depois de o centro de Moçambique ter sido atingido.

“O conceito de reconstruir com resiliência (ou BBB, do inglês ‘build back better’) precisa de estudos, de engenharia”, ou seja, “não é algo que se possa fazer de maneira tão rápida”, nomeadamente num país com as necessidades de recursos de Moçambique, referiu Myrta Kaulard, em entrevista.

Para já, e porque a data do ciclone Idai não vai ser esquecida tão depressa pelos alunos e professores da Escola Primária Completa 12 de Outubro, prepara-se uma cerimónia de inauguração.

Para sábado, 14 de março está marcado o corta-fita das salas já recuperadas.

Ao lado, a ardósia a céu aberto espera pelo resto das obras, para que se desmontem as tendas de aula.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de dois ciclones (Idai e Kenneth) que se abateram sobre Moçambique.

O ciclone Idai atingiu o cento de Moçambique em março, provocou 603 mortos e a cidade da Beira, uma das principais do país, foi severamente afetada.

O ciclone Kenneth, que se abateu sobre o norte do país em abril, matou 45 pessoas.