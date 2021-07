“Há um aumento de procura, mas ainda há claramente folga de resposta. Há uma medida preparada [para] se for necessária que é a transferência entre hospitais. A distribuição da carga de trabalho está pensada de forma a manter a equidade de acesso do [doente] covid e não covid em todos os hospitais”, disse José Artur Paiva em entrevista à agência Lusa.

Sobre esta medida pensada e preparada à escala nacional, o especialista, que pertence à Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a covid-19, sublinhou que não é algo que lhe pareça iminente, mas que traduz dois aspetos: a “solidariedade que é matriz do Serviço Nacional de Saúde” e “o compromisso sistemático e total em manter acesso total a doentes covid e doentes não covid”.

No Hospital de São João estavam hoje de manhã internados 35 doentes com covid-19 em enfermaria e 15 na unidade de cuidados intensivos.

José Artur Paiva apontou à Lusa que “nesta onda [da pandemia] há [atualmente] uma procura mais alta aqui [Hospital de São João] do que nos outros hospitais da região”, isto porque esta unidade é referência dos outros hospitais para os doentes hipercríticos e convive com uma situação diferente face às ondas anteriores.

“Há outra situação muito especifica desta onda: a transmissão do vírus é muito urbana”, referiu.

De acordo com as contas feitas pelo médico, e com base em números do último fim de semana, 85% dos doentes críticos com covid-19 internados na área da Administração Regional de Saúde do Norte estavam em quatro hospitais: São João, Santo António, ambos no Porto, bem como Hospital de Gaia e Pedro Hispano, em Matosinhos.

“As cidades têm mais jovens, mais circulação de pessoas, uma transmissão mais fácil. Nas outras ondas não foi assim, deram-se surtos no interior. Mas agora essa população mais idosa está mais protegida e temos o fenómeno do jovem e do ‘sociabilizante'”, descreveu.

O diretor de serviço de medicina intensiva do CHUSJ descreveu também o perfil de internados nas unidades de cuidados intensivos, que agora, contrariamente ao passado, são mais jovens, apontando que “a gravidade dos internamentos é de uma diferença radical”.

No entanto deixou o alerta: “Isto prova que esta doença é capaz de causar casos graves em populações não idosas e não imunodeprimidas”.

Por esta razão, e sendo crítico do que chamou de estabelecimento de um ‘freedom day’, em português “dia da liberdade”, ou seja, uma data que induza a um “tudo ou nada, a passar de um dia de recolhimento a um dia de libertação”, José Artur Paiva recomendou a aceleração da vacinação dos jovens, a manutenção de medidas de proteção individual e “humildade” perante o vírus e as variantes.

“A nossa sociedade, não é uma sociedade difícil nessa matéria. O problema está em termos uma comunicação e liderança sólidas e coerentes e na clareza do processo que defina, mais do que datas, formas de chegar ao objetivo”, apontou.

Convicto de que os chamados negacionistas “são residuais em Portugal, comparando com outros países, o médico elogiou a adesão dos portugueses à vacinação.

“O autoagendamento é um sucesso. As pessoas procuram a vacinação e até se queixam de ter dificuldades no processo. Isso é um sinal híper positivo da nossa sociedade. Apesar de vermos imagens que nos revoltam um bocadinho e que nos afligem de alguma falta de cuidado em determinadas fases, numa apreciação global a população responde ao recolhimento que é preciso”, concluiu.

Quanto à efetividade da vacina, José Artur Paiva, que disse não ter conhecimento de casos de internamentos por efeitos secundários após a inoculação. Admitiu que esta “não é de 100%”, mas considerou que a franja de casos covid em quem tem a vacina é “muito pequena”, não ascendendo a 5/10%.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.128.543 mortos em todo o mundo, entre mais de 191,9 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.248 pessoas e foram registados 943.244 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.