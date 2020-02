“A Air France e a KLM planeiam retomar gradualmente as suas operações de e para Xangai e Pequim, no dia 16 de março de 2020, dependendo da evolução da situação” e “retomar todas as ligações aéreas a partir de 29 de março”, informou o grupo Air France-KLM.

Entre aquelas ligações aéreas estão os voos para Wuhan, o epicentro da epidemia.

A cidade, que tem mais de 11 milhões de habitantes, foi colocada sob quarentena no dia 23 de janeiro, com as saídas e entradas interditadas pelas autoridades durante período indefinido. A medida foi, entretanto, alargada a mais 15 cidades próximas, afetando, no conjunto, mais de 50 milhões de pessoas.

A China elevou hoje para 563 mortos e mais de 28 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV).

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.