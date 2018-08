A cidade de Viseu vai acolher, em setembro do próximo ano, o Air Race Championship (ARC), um evento considerado estratégico para dinamizar o aeródromo municipal, anunciou esta segunda-feira a Câmara de Viseu.

Segundo o presidente da autarquia, Almeida Henriques, o aeródromo municipal “é um investimento estratégico para Viseu e para a região e o Viseu Air Race 2019 vem dar visibilidade a essa mesma estrutura, que pretende continuar a fazer o seu percurso de sucesso”.

Esta corrida decorrerá nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2019 e “conta com oito aviões a correr em simultâneo, pilotados pela elite mundial de pilotos, num circuito elíptico lado a lado nos céus do aeródromo” da capital de distrito.

“O circuito integra uma corrida a baixa altitude, permitindo ao público sentir o rugir dos motores em total segurança. A adrenalina atingirá picos máximos com manobras que chegam aos 10G de força (força da gravidade), em velocidades de voo a atingir os 400 quilómetros por hora”, avançou o município.

Para 20 e 21 de setembro estão marcados os treinos e as qualificações e, no dia seguinte, realizam-se as corridas.

“Em 2019, num calendário muito concorrido e praticamente fechado, é com muito prazer que venho anunciar que o circuito ARC passará também por Viseu”, referiu Nuno Molarinho, da TheRace, empresa responsável pelo evento.

Na sua opinião, “esta será uma experiência inesquecível e uma oportunidade única para assistir a um evento inigualável em Portugal”.