As 90 toneladas de ajuda humanitária do Chipre e do Reino Unido com destino a Gaza chegaram hoje ao Egito, abrindo um canal de ajuda por via marítima, anunciou o presidente cipriota, Nikos Jristodulidis.

"A comunidade internacional tem agora uma opção viável de enviar mais ajuda humanitária ao povo de Gaza", afirmou, a propósito do carregamento que foi entregue em Port Said, no Egito, e que será enviado para a Faixa de Gaza. Esta é a primeira entrega de ajuda humanitária a Gaza por via marítima, desde o começo da guerra entre Israel e o Hamas, a 07 de outubro. De acordo com o Reino Unido, entre as 90 toneladas de ajuda humanitária estão 10.770 mantas térmicas, 4.805 tendas de campanha e material médico. O mais recente conflito entre Israel e o Hamas foi desencadeado após um ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano em território israelita em 07 de outubro, massacrando 1.140 pessoas, na maioria civis e incluindo cerca de 400 militares, segundo números oficiais de Telavive. Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, onde, segundo o governo local, já foram mortas mais de 22.000 pessoas — na maioria mulheres, crianças e adolescentes — e feridas mais de 57 mil, na maioria civis. A maioria das infraestruturas do território está destruída e cerca de 1,9 milhões de pessoas, de acordo com a ONU, estão deslocadas, enfrentando uma crise humanitária sem precedentes, devido ao colapso dos hospitais, o surto de epidemias e escassez de água potável, alimentos, medicamentos e eletricidade. Desde o início da guerra, os combates só foram interrompidos durante uma semana – entre 24 e 30 de novembro – numa trégua mediada pelo Qatar, Egito e Estados Unidos, que incluiu a libertação de 105 reféns detidos pelo Hamas em troca de 240 prisioneiros palestinianos e a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Até à data, muito pouca ajuda humanitária foi entregue por terra através da passagem de Rafah entre a Faixa de Gaza e o Egito.