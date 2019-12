Bashir, que acompanhou as audiências numa espécie de jaula de metal, acredita que é objeto de um "julgamento político", segundo os seus advogados.

O magistrado também ordenou o confisco dos recursos encontrados na residência de Bashir após a sua detenção em abril: 6,9 milhões de euros, 351.770 dólares e 5,7 milhões de libras sudanesas.

Fora do tribunal, dezenas de partidários do ex-presidente expressaram a sua deceção com o veredicto.

Após o anúncio da sentença, um grande dispositivo de segurança foi instalado no centro de Cartum para controlar possíveis manifestações nas próximas horas de simpatizantes do ex-chefe de Estado.

Bashir, que chegou ao poder em 1989 graças a um golpe de Estado, está detido desde abril numa prisão de Cartum.