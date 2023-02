O alarme de ataque aéreo tocou esta manhã em Kiev, e em toda a Ucrânia, antes do início da cimeira que reúne altos funcionários ucranianos e representantes da União Europeia.

De acordo com a AFP, as sirenes começaram a soar em várias cidades, além da capital, quando o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cumprimentava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, reportaram os correspondentes da agência de notícias francesa que estão no local a acompanhar a cimeira.

Ursula von der Leyen chegou à capital da Ucrânia, na quinta-feira, acompanhada pelo diplomata mais antigo da UE, e chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, mais um colégio de 15 comissários europeus para discutirem assuntos relacionados com o processo de adesão da Ucrânia ao bloco e na resposta europeia à guerra desencadeada pela invasão russa do território ucraniano.

Em declarações feitas em Kiev, na quinta-feira, Ursula von der Leyen afirmou que a UE conta adotar o décimo pacote de sanções à Rússia até 24 de fevereiro, data em que se assinala um ano desde o início da invasão da Ucrânia.

Na mesma conferência de imprensa, Zelensky acusou Moscovo de usar as suas forças armadas para "se vingar" da Ucrânia, mas também de uma “Europa livre" que apoia Kiev.