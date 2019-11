“O número de vítimas do sismo superou as 50 e as operações de resgate terminaram”, declarou Edi Rama, que se mostrou emocionado, segundo relataram as agências internacionais, enquanto lia os nomes das vítimas durante uma reunião do Governo albanês.

O anterior balanço oficial dava conta de 49 mortos.

Em relação aos feridos, o balanço oficial contabiliza 2.000, com o Ministério da Defesa albanês a indicar que 41 pessoas ainda estão hospitalizadas.

As autoridades albanesas acreditam que não existirão mais pessoas soterradas nos escombros dos edifícios que não resistiram ao forte abalo.

Segundo Edi Rama, informações preliminares indicam que mais de 1.465 prédios na capital do país, Tirana, ficaram seriamente danificados.