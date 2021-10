Um alce vagueou pelas colinas do Colorado, nos EUA, com um pneu preso no pescoço durante dois anos — e foi finalmente libertado esta semana, conta o The Guardian.

O animal, com quatro anos e meio e cerca de 270 kg, foi avistado perto de Pine Junction, a sudoeste de Denver, no sábado à noite e os funcionários conseguiram tranquilizá-lo, informou o Colorado Parks and Wildlife. Esta foi a quarta tentativa na última semana para tentar capturá-lo e ajudá-lo.

Para retirar o pneu do pescoço do animal foi necessário cortar os chifres do alce, uma vez que se mostrou impossível cortar o objeto devido à sua composição. "Teríamos preferido cortar o pneu e deixar os chifres para a sua atividade de corte, mas tivemos de tirar o pneu da forma possível", disse Scott Murdoch, envolvido no processo.

Segundo os funcionários, a grande surpresa foi ver que o alce não tinha o pescoço ferido em demasia devido à fricção do pneu: apenas apresentava o pêlo esfregado e uma pequena ferida aberta, mas com "bom aspecto".

De acordo com o Parque, o alce teria prendido o pneu no pescoço quando era muito jovem, antes de ter chifres, ou durante o inverno, quando os perdeu. É provável que tenha enfiado a cabeça numa grande pilha de pneus, perto de um local onde as pessoas alimentam animais.