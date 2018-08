“Alcançamos um acordo com a Grécia”, afirmou uma porta-voz do Ministério do Interior alemão, Eleonore Petermann, durante uma conferência de imprensa, sem fornecer muitos pormenores.

A porta-voz referiu apenas que o acordo ainda terá de ser formalizado, com a troca formal de documentos entre Berlim e Atenas.

Este acordo bilateral com Atenas é um passo importante para neutralizar a crise que afetou recentemente o governo de coligação alemão por causa das políticas migratórias.

Uma disputa com o ministro do Interior e líder do aliado bávaro União Social-Democrata (CSU), Horst Seehofer, levou a que a chanceler alemã, Angela Merkel, procurasse estabelecer acordos bilaterais com alguns países e um quadro europeu para a política de imigração.

Este compromisso com a Grécia segue-se a um outro acordo com a Espanha, que entrou em vigor no último fim de semana.