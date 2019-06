Cerca de 900 manifestantes formaram um cordão humano em redor de uma parte do edifício, uma vez que o seu acesso foi parcialmente interdito.

O protesto, organizado pelo braço alemão do movimento internacional "Fridays for future" (Sextas para o futuro), coincidiu com o último dia dos trabalhos parlamentares antes da habitual pausa das férias.

Os manifestantes empunhavam cartazes em que se lia "2038 é demasiado tarde", numa referência ao abandono da Alemanha das centrais termoelétricas a carvão até 2038, prometido pelo Governo.

O movimento internacional foi lançado há vários meses pela jovem ativista sueca Greta Thunberg.

Seguindo o seu exemplo, estudantes saem às ruas todas as sextas-feiras para exigirem políticas ambientais concretas para travar o aquecimento do planeta.