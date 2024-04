Este pote de cerâmica “com tampa e com vestígios de decoração escrita no topo” foi oferecido ao museu alemão “situado perto de Hanôver”, em 1986, pelo professor de geologia Hannfrit Putzer, detalha o ministério, em comunicado.

O jarro foi descoberto pelos alemães em 1943, durante escavações a sul do canal de Corinto, no sul da Grécia, de acordo com as autoridades alemãs.

“O Museu August Kestner junta-se ao grupo de museus internacionais que têm feito esforços significativos nos últimos anos para investigar a origem dos objetos das suas coleções” e “devolver à Grécia objetos ligados a atos ilegais”, sublinhou a ministra Lina Mendoni, citada no comunicado.

Segundo a ministra, a decisão do município e do museu é “uma prova da sua vontade de contribuir para a restauração dos danos sofridos pelo património cultural grego” e “dos esforços sistemáticos da Grécia, após o fim da guerra, para localizar e repatriar antiguidades saqueadas pelas forças ocupantes”.

Nos últimos anos, inúmeras instituições e colecionadores estrangeiros devolveram peças do seu antigo património à Grécia.

No ano passado, o Vaticano devolveu ao país três fragmentos do Partenon que guardava há mais de dois séculos.

A Grécia trava há décadas uma batalha para obter também a devolução dos frisos do Partenon que se encontram no Museu Britânico em Londres, mas até agora sem resultado.

Desde o início do século XX que a Grécia solicitou oficialmente a devolução de um friso de 75 metros destacado do Pártenon, bem como uma das famosas cariátides do Erecteion, um pequeno templo antigo também na Acrópole, obras-primas que se encontram no Museu Britânico.

As esculturas fazem parte um friso de 160 metros de comprimento que corria à volta das paredes exteriores do Templo do Parthenon na Acrópole, dedicado a Atena.

Grande parte do monumento perdeu-se num bombardeamento do século XVII, e cerca de metade das restantes obras foram removidas no início do século XIX por um diplomata britânico, Lord Elgin.

O Pártenon foi construído entre 447-432 a.C. e é considerado a coroa da arquitetura clássica. O friso retratava uma procissão em honra de Atena. Alguns pedaços pequenos desse friso - e outras esculturas do Pártenon - encontram-se noutros museus europeus.