Os serviços de informações alemães (BND) captaram conversas transmitidas via rádio entre militares russos que mencionam a morte de civis, estando as gravações, segundo o semanário, na posse do Parlamento de Berlim.

De acordo com a notícia publicada hoje pelo Der Spiegel, alguns diálogos entre soldados russos podem relacionar-se com os civis encontrados mortos nas ruas de Bucha, nos arredores de Kiev.

Segundo a publicação, nas gravações do BND um soldado conta como ele próprio e outro militar dispararam contra uma pessoa que se deslocava de bicicleta.

Numa outra conversa captada pelo BND ouve-se um homem que afirma que “primeiro se fazem perguntas aos civis e depois dispara-se”.

O semanário alemão refere que as gravações foram enviadas na quarta-feira para o Parlamento alemão, sendo que o material captado pelo BND pode indicar que nas mortes de civis na Ucrânia podem também estar envolvidos mercenários da empresa russa Wagner, que “se destacou na Síria pela crueldade”.

O Der Spiegel informa ainda que as escutas do BND permitem demonstrar que os disparos contra civis não foram ações isoladas de alguns soldados e que “são um testemunho” de que as forças russas conversavam sobre os atos cometidos “de forma quotidiana”.

“Isto aponta que os assassinatos de civis eram parte da ação dos militares russos, possivelmente parte de uma estratégia definida. Trata-se de propagar o medo e o terror entre a população civil para eliminar a resistência”, escreve ainda o Der Spiegel sobre o material recolhido pelos serviços de espionagem da Alemanha.

No fim de semana foi divulgada a existência de centenas de corpos com roupas civis, espalhados pelas ruas e em valas comuns, em Bucha, a noroeste de Kiev, após a retirada das tropas russas. Moscovo rejeitou qualquer responsabilidade e acusou a Ucrânia de “encenação”.