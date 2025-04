“Nós somos uma espécie de Tinder das empresas, em que a pessoa escolhe com quem quer falar numa escala de um a cinco”, comenta Gonçalo Marques Mendes, organizador do E-Commerce Connect, evento que transformou Cascais no epicentro do comércio eletrónico português nos dias 26 e 27 de março.

A metáfora da aplicação de encontros não poderia ser mais adequada para um evento que gerou mais de mil reuniões one-to-one entre representantes das maiores lojas online de Portugal e fornecedores de soluções tecnológicas. O responsável conta que o formato afasta-se dos eventos tradicionais do setor, geralmente centrados apenas em palestras e networking informal.

Outra das cartas dadas pela edição deste ano do E-Commerce Connect é a localização: o Grande Real Villa Itália. Após várias edições em Torres Vedras, “viemos aqui para o Grande Real Villa Itália, que era a casa, curiosamente, do último rei da Itália [Umberto II] quando veio do exílio, em 1945”, acrescenta Marques Mendes.

O E-Commerce Connect reuniu os principais nomes do comércio digital em Portugal. Para além das lojas estabelecidas, o evento contou com novas soluções tecnológicas. “Tivemos muitas soluções novas, algumas plataformas, muitas agências também, algumas soluções de pagamentos diferentes que nunca tinham olhado para o mercado português”, refere o organizador.

A internacionalização foi um dos temas em destaque no E-Commerce Connect. De acordo com Marques Mendes, as empresas portuguesas que pretendem conquistar mercados externos enfrentam um desafio específico relacionado com os pagamentos.

“Tivemos algumas soluções de pagamentos diferentes que nunca tinham olhado para o mercado português e agora consideram-no interessante, também porque há lojas online portuguesas que querem vender noutros mercados”, explica.

O organizador sublinha que consumidores de diferentes países têm preferências distintas quanto a métodos de pagamento: “É importante ter um método de pagamento que alguém em Espanha, em França ou Itália está habituado a utilizar”, detalha.

Um dos pontos críticos no comércio eletrónico são os pagamentos, segundo Marques Mendes. A solução passa por “ter vários meios de pagamento” adaptados “à região do país para onde se quer vender” e “ao tipo de público”. Além disso, é crucial que o processo seja eficiente, “com o mínimo de cliques possível”.

O programa do evento incluiu palestras e debates com nomes relevantes do setor. No primeiro dia, subiram ao palco Duarte Rosa (Head of Uber Direct), Carla Monteiro e Paulo Figueiredo (Cofidis Pay) e Jose Dominguez Campelo (PayPal Iberia).

Já o segundo dia contou com as intervenções de Márcio Miranda (Grupo Nabeiro), Bruno Freitas (GLS) e Rute Sousa Vasco (MadreMedia), entre outros.

A inteligência artificial foi um tema transversal no evento, com diversas empresas a apresentarem soluções baseadas nesta tecnologia. “Há soluções que incorporaram a IA e que conseguem ganhos de eficiência para as lojas online que são muito boas”, acrescenta Marques Mendes.

O organizador deixa um conselho para quem quer vender online: “Se alguém é uma loja online ou quer vender online e encarar isso de forma séria, tem aqui uma plataforma para poder encontrar esse tipo de soluções e cavalgar esta onda da inteligência artificial.”

Entre as empresas presentes no evento destacaram-se a Klarna, Uber, Cofidis Portugal, IMPACT Commerce, NTT DATA, VTEX, UNICRE, GLS Portugal e PayPal.

A primeira edição do E-Commerce Connect ocorreu em 2018, num momento em que o mercado “já existia e tinha até bastante fulgor”. Desde então, o evento tem procurado renovar-se a cada ano, trazendo novos participantes e soluções.