Se os dados se confirmarem, a Alternativa para a Alemanha (AfD) mais do que duplicará os seus resultados em relação às eleições de 2014 nas regiões da Saxónia e de Brandenburgo.

Na Saxónia, a extrema-direita terá subido de 9,7% para 27,5% dos votos. Contudo, mantém-se no segundo lugar, atrás dos conservadores da CDU (32%), partido de Merkel, segundo as estatísticas divulgadas pela emissora pública alemã este domingo.

Em Brandenburgo, a AfD terá conquistado entre 22,5% e 24,5% dos votos. Há cinco anos teve 12,2%. Apesar do aumento de votos, com este resultado não superará a lista social-democrata, com 27,5%.

"Estamos muito satisfeitos. Mais que duplicamos os nossos resultados de 2014 na Saxónia e em Brandenburgo", celebrou Alexander Gauland, copresidente da AfD, após o anúncio dos primeiros resultados, embora o partido não tenha sido o mais votado em nenhuma das duas regiões, como previam as estimativas.

O leste da Alemanha vive uma ascensão da direita, explicou o cientista político Wolfgang Schoder, havendo um apoio mais fraco no oeste do país, o que demonstra a divisão política que divide a Alemanha 30 anos após a queda do muro de Berlim.