"A proibição de hoje dá um claro sinal: extremismo de direita e o antissemitismo não têm lugar na sociedade", disse o Minsitro do Interior, Horst Seehofer, num comunicado.

Esta célula estava a ser vigiada há algum tempo pela polícia e hoje decorreram rusgas em seis estados diferentes da Alemanha, levadas a cabo por mais de 200 agentes da polícia. A ação resultou no arresto de telemóveis, computadores, armas, memorabilia nazi e material de propaganda.

Hoje, avalia-se que o grupo conte com apenas perto de 20 membros, mas, ainda que poucos, os integrantes do grupo são encarados pelas autoridades como tendo predisposição para ações violentas.

Um associado do grupo é suspeito de ter assassinado em junho de 2019 uma autoridade local ligada à chanceler Angela Merkel pelas suas posições pró-migrantes.

O movimento surgiu em 1992, originariamente no Reino Unido. O seu nome com o número 18 refere-se à primeira e à oitava letras do alfabeto, referentes ao nome de Adolf Hitler. O seu slogan é "todos os meios são bons", e o seu emblema é um dragão com as garras afiadas.

Esta proibição surge num contexto de crescentes agressões racistas e antissemitas no país, em especial com o ataque com uma metralhadora de assalto contra uma sinagoga em Halle no final de 2019.