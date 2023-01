“Portugal enfrenta a realidade de verões cada vez mais secos e quentes com uma política muito ambiciosa”, disse Baerbock antes de partir para Lisboa, citada num comunicado divulgado pelo seu ministério.

A chefe da diplomacia alemã e membro do partido Os Verdes manifestou ainda a intenção de Berlim reforçar a cooperação com Portugal, tanto face aos desafios climáticos como energéticos.

“Temperaturas como as de 44,6 graus que se registaram no verão passado em Alvega (concelho de Abrantes) vão ser uma realidade para muitos na Europa no futuro”, frisou Baerbock, destacando a necessidade de “unir esforços” no desenvolvimento dos mecanismos necessários para atenuar tais efeitos.

A ministra destacou ainda o empenho de Portugal na defesa da Ucrânia contra a invasão russa, “apesar dos mais de 3.000 quilómetros que separam Kiev de Lisboa”, compromisso que se concretiza quer a nível bilateral, quer a partir da sua posição de parceiro europeu da NATO e da União Europeia (UE).

Baerbock vai reunir-se em Lisboa com o seu homólogo português, João Gomes Cravinho, com quem também vai participar num fórum com embaixadores de Portugal no estrangeiro.

Annalena Baerbock será a oradora principal do Seminário Diplomático de 2023, que decorre quarta e quinta-feira em Lisboa.