A maior percentagem de infetados no país, 43%, pertence à faixa etária dos 20 aos 49 anos, seguida a das pessoas com idade compreendida entre os 50 e 69 anos, 31%, e os adultos entre 70 e 89 anos perfazem 16%. A idade média situa-se nos 49 anos.

Entre os óbitos, a idade média é de 82 anos, e apesar de a percentagem de casos infetados nesta faixa etária, 70 a 89 anos, ser de 16%, representam 86% do total de mortes no país.

Entre os infetados, 52% são mulheres e 48% são homens e no caso dos óbitos 55% são do sexo masculino e 45% são do feminino.

A Alemanha regista, atualmente 169.100 casos de pessoas recuperadas.

As regiões do país com mais incidência cumulativa de casos, todas com mais de 10.000, são Bavária, com quase 50.000 casos, Renânia do Norte-Vestfália, Bade-Vurtemberga, Baixa Saxónica e Hesse com pouco mais de 10.000.