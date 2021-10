Os Verdes alemães anunciaram hoje que querem formar uma coligação de Governo com os sociais-democratas do SPD, que venceram as eleições de 26 de setembro, e os Liberais do FDP.

“Chegámos à conclusão de que é agora lógico continuar as discussões com o SPD e o FDP, com uma procura mais aprofundada de terreno comum”, disse a co-presidente do Partido Verde Annalena Baerbock numa conferência de imprensa, citada pela agência de notícas France-Presse. Baerbock excluiu uma possível coligação com os democratas-cristãos da CDU-CSU, que ficaram em segundo lugar nas eleições. O SPD, liderado por Olaf Scholz, venceu as eleições parlamentares alemãs de 26 de setembro, com 25,7% dos votos, enquanto a CDU/CSU, liderada por Armin Laschet, obteve 24,1% dos votos. Foi o pior resultado eleitoral dos conservadores desde 1949. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram