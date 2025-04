O primeiro candidato à Câmara Municipal das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, é Duarte Raposo, “de 20 anos, estudante do ensino superior”, divulgou a CDU em comunicado.

À agência Lusa, o candidato afirmou que a escolha teve por base o objetivo de a CDU responder “às dificuldades que são colocadas sobre a juventude, sobre os trabalhadores portugueses” e, relativamente ao concelho, a convicção de que a atuação do executivo camarário “tem sido manifestamente insuficiente” para responder a essas questões.

Para Duarte Raposo, é preciso dar resposta a questões como “a falta de saneamento básico que ainda afeta cerca de 20% da população” do concelho, o “desperdício de terrenos por cultivar que poderiam ser utilizados pela população” ou “a degradação dos acessos para entrar na cidade”.

As questões da saúde, quer no que respeita “ao acesso a cuidados primários”, quer relativamente à “requalificação do hospital” são outras das preocupações expressas por Duarte Raposo que, se for eleito, pretende também intervir “relativamente às condições de trabalho dos funcionários dos serviços municipalizados”.

No comunicado, a CDU afirma ter “proposta e projeto” para responder aos problemas e aspirações da população do concelho que, nas últimas autárquicas, perdeu o único eleito que tinha na Assembleia Municipal.

No mandato que agora termina “fez falta o eleito da CDU na Assembleia Municipal para dar expressão aos problemas concretos de quem vive e trabalha no concelho”, pode ler-se no comunicado em que a CDU assume como “objetivo central” voltar a ter eleitos neste órgão.

Nesse sentido, anunciou igualmente a candidatura de Margarida Patrocínio, de 25 anos, à Assembleia Municipal.

Duarte Raposo é estudante de Estudos Europeus na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde foi dirigente da Associação de Estudantes entre 2022 e 2024.

Foi ainda senador da Universidade de Lisboa entre 2023 e o presente ano e vogal da direção do Conselho Nacional de Juventude, em representação da Juventude Comunista Portuguesa.

A Câmara das Caldas da Rainha é liderada pelo Movimento Vamos Mudar (MVM), que nas últimas eleições obteve 40,70% dos votos e três eleitos. O PSD, com uma votação de 34,71%, elegeu três vereadores, e o PS, com 11,14% dos votos, elegeu um vereador que, durante o mandato, se desvinculou do partido, mantendo-se em funções como vereador independente.

Além da CDU, no concelho foi já anunciada a candidatura do MVM, encabeçada pelo atual presidente da autarquia, Vítor Marques.

As eleições autárquicas devem decorrer em setembro ou outubro deste ano.