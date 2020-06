Segundo o secretário de Estado Jorge Seguro Sanches, que assume a coordenação no Alentejo da situação de calamidade relacionada com a covid-19, a região já era “normalmente” um território de atração de turistas.

Mas, agora, “até pelos indicadores que nós temos em relação” à doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), “o Alentejo é um destino ainda mais apetecível para todos”, reconheceu, numa conferência de imprensa em Évora.

Jorge Seguro Sanches, que assumiu que ele próprio possui casa na região, onde passa as férias e tempos livres, considerou que o território vai enfrentar “um desafio” nestes meses de verão, porque passará “a ter mais pessoas”, havendo apenas uma resposta a dar.

“O facto de termos estes indicadores [da covid-19] é mais um fator para que as pessoas sintam ainda mais vontade” de “vir para o Alentejo” e, perante este cenário, há “só uma atitude” a adotar: “Ser exigentes connosco e com os outros”.

E, assim, “acho que todos temos espaço no Alentejo para estar durante as férias, para vir à praia”, mas é preciso “ser exigentes”, enfatizou, considerando que não é preciso fazer “mais nada de diferente em qualquer outra zona do país”.